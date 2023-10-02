  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"جامعة النجاح" تصدر تعميما حول طبيعة دوامها غدًا

الإثنين 02 أكتوبر 2023 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جامعة النجاح" تصدر تعميما حول طبيعة دوامها غدًا



نابلس/سما/

أعلنت إدارة جامعة النجاح الوطنية في نابلس، عن أن دوام يوم غدٍ الثلاثاء سيكون إلكترونيًا؛ حفاظًا على مصلحة الطلبة وسلامتهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة الجامعة، ، عقب عدم توافق الكتل الطلابية المشكّلة لمجلس اتحاد الطلبة على تنظيم حفل موحد لاستقبال الطلبة، وفق تعبيرها.

وذكر البيان أن "الجامعة تحرص أن تبقى ساحة آمنة لجميع مكونات العملية التعليمية، وفي مقدمتها طلبة الجامعة وكادريها الأكاديمي والإداري، كما تسعى أن تبقى في منأى عن أي تجاذبات سياسية، لا سيما في ظل حالة الانقسام التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية".

وأشار إلى أنه في ظل عدم التوافق على تنظيم حفل موحد لاستقبال الطلبة الجدد تحت مظلة مجلس اتحاد الطلبة، وما نتج عن ذلك من تجاذبات وتفاديًا لأي توتر قد يحصل نتيجة ذلك، فإن إدارة الجامعة قررت تحويل دوام يوم غدٍ الثلاثاء إلى دوام إلكتروني.

ونوه إلى ضرورة التزام الطلبة بحضور المحاضرات الإلكترونية لجميع المساقات في مواعيدها المسجلة.



386233761_685852846911890_7281656318560393852_n

#نابلس

الأكثر قراءة اليوم

بدء توزيع قسائم شرائية ومساعدات نقدية لـألف أسرة في قطاع غزة

إصابات جراء انهيار سقالة غرب غزة (صور وفيديو)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

قتيل ومصاب من الرملة برصاص الشرطة بعد مقتل شخص بالنقب بتفجير سيّارته

مصر: اصابات بحريق هائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

خيبة أمل "إسرائيلية" من نجاح حماس في انتزاع "تنازلات" من تل أبيب

في وقت تواجه فيه أوروبا خطر نفاذ زيت الزيتون.. فلسطين تنتج هذا العام نحو 10 آلاف طن..

الأخبار الرئيسية

photo_2023-10-02_17-55-21

قناة عبرية: "إسرائيل" تفكر بجدية في العودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين

photo_2023-10-02_17-19-34

إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة (صور وفيديو)

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

معاريف: 4 عوامل تقود "إسرائيل" إلى الحرب

27ipj-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

صحيفة عبرية: هل تتحقق رؤية نتنياهو بالتطبيع مع السعودية بعيداً عن الفلسطينيين؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية