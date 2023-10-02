  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأردن يدين الانتهاكات المستمرة للمستوطنين في المسجد الأقصى

الإثنين 02 أكتوبر 2023 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين الانتهاكات المستمرة للمستوطنين في المسجد الأقصى



عمان/سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الانتهاكات المستمرة للمستوطنين المتطرفين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتقييدات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في البلدة القديمة من القدس

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن على إسرائيل احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مطالبا بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

كما أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أنه ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة وأنها لا تملك فرض أي قيود على دخول المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مشددا في السياق ذاته على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

وشدد على أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم وفي محيطه، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

#الاردن

الأكثر قراءة اليوم

بدء توزيع قسائم شرائية ومساعدات نقدية لـألف أسرة في قطاع غزة

إصابات جراء انهيار سقالة غرب غزة (صور وفيديو)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

قتيل ومصاب من الرملة برصاص الشرطة بعد مقتل شخص بالنقب بتفجير سيّارته

مصر: اصابات بحريق هائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

خيبة أمل "إسرائيلية" من نجاح حماس في انتزاع "تنازلات" من تل أبيب

في وقت تواجه فيه أوروبا خطر نفاذ زيت الزيتون.. فلسطين تنتج هذا العام نحو 10 آلاف طن..

الأخبار الرئيسية

photo_2023-10-02_17-55-21

قناة عبرية: "إسرائيل" تفكر بجدية في العودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين

photo_2023-10-02_17-19-34

إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة (صور وفيديو)

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

معاريف: 4 عوامل تقود "إسرائيل" إلى الحرب

27ipj-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

صحيفة عبرية: هل تتحقق رؤية نتنياهو بالتطبيع مع السعودية بعيداً عن الفلسطينيين؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية