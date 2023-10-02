غنيم يبحث مع مدير بعثة البنك الدولي مستجدات مشاريع المياه والصرف الصحي

رام الله/سما/

- بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الإثنين، مع مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين ستيفان امبلاد، أبرز القضايا والمستجدات الفنية والإدارية المتعلقة بالمشاريع الممولة من البنك الدولي في فلسطين.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر سلطة المياه برام الله، تطورات العمل في مشاريع الصرف الصحي والخطوات التي تم إنجازها لمضي العمل في هذه المشاريع، وتجاوز العقبات الفنية والمالية والإدارية، لا سيما مشروع محطة معالجة الخليل، والإجراءات التي تم العمل بها للبدء بتنفيذ المشروع، إلى جانب تطورات العمل المتعلقة بمشروع محطة معالجة مياه شمال غزة، والحلول التي وضعتها سلطة المياه لضمان ديمومة عمل المحطة.

وأكد غنيم جملة من القضايا المتعلقة بالخطة التطويرية التي تنفذها سلطة المياه في غزة، أهمها الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء وحدة المياه بالجملة في غزة، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية والجوانب المؤسساتية، حيث يتم العمل فيها لتفادي أية إشكاليات فنية.

من جانبه، أكد امبلاد أهمية الخطوات والإجراءات التي تقوم بها سلطة المياه للمضي قدما في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى استعداد البنك لتوفير الدعم المالي والفني والإداري اللازم.

ــــــ