الرويضي يقدم أوراق اعتماده للرئيس العراقي

بغداد/سما/

قدم السفير أحمد الرويضي، اليوم الإثنين، في قصر بغداد، أوراق اعتماده إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة فلسطين لدى جمهورية العراق الشقيق.

كما سلم السفير الرويضي رسالة من سيادة الرئيس محمود عباس إلى نظيره العراقي، تضمنت الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقل السفير الرويضي للرئيس العراقي تحيات وتقدير القيادة الفلسطينية وحرصها على ازدهار وأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، كما أطلعه على الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في مدينة القدس، واستمرار سياسة الاحتلال القائمة على التهجير والطرد والاستيطان واستهداف المقدسات وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

كذلك، نقل السفير الرويضي تهنئة سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للعراق، رئيسا وحكومة وشعبا، لمناسبة اليوم الوطني للعراق الذي يصادف غدا.

بدوره، أعرب الرئيس العراقي عن تقديره للرئيس محمود عباس، وللشعب الفلسطيني على صموده وثباته على أرضه، مؤكدا توجيهاته للحكومة العراقية بتعزيز التعاون والدعم المقدم لفلسطين في المجالين السياسي والمالي.

كما أعرب عن أمنياته للسفير الرويضي بالتوفيق في أداء مهامه، ودعم رئاسة الجمهورية له، في كل ما من شأنه تسهيل مهامه وفي تطوير العلاقات الثنائية المشتركة.