"الشعبية" تنهي اجتماعًا دوريًا لقيادتها وتؤكد على جملة قضايا

غزة/سما/

عقدت اللجنة المركزيّة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، اجتماعها الدوري "دورة شهداء صبرا وشاتيلا"، ناقشت فيه المستجدّات السياسية على مختلف الصعد المحلية والعربية والإقليمية والدولية.



وأكدت اللجنة في بيان ختامي لها، على أن قضية الأسرى ستبقى ضمن أولويات عمل الجبهة، باعتبارها قضية وطنية وشعبية، وأنها ستستمر في العمل على إطلاق سراح الأسرى بكل الوسائل وتدويل قضيتهم، وإسنادهم في كل المحافل.

واستعرضت اللجنة الأوضاع الفلسطينية الداخلية وآثار استمرار الانقسام وما يترتب عليه اقتصاديًا واجتماعيًا، وفشل اجتماع الأمناء العامين في العلمين، كما ذكر البيان، إلى جانب تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وقالت اللجنة المركزية للجبهة الشعبيةـ، إن "فشل اجتماع العلمين يجب أن يشكل دافعًا لتفعيل رؤية الجبهة بشأن تشكيل ائتلاف وطني وشعبي هدفه تشديد الضغوط لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والتصدي للاحتلال".

ودعت اللجنة، كافة الأطراف الوطنية اللبنانية والفلسطينية كافة إلى تجنيب مخيم عين الحلوة، والمخيمات الفلسطينية المصير الذي يرغب به الاحتلال وحلفاؤه بتصفية الوجود الفلسطيني لهذه المخيمات، ولقضية اللاجئين وحقهم بالعودة.

ورأت أن ما تمر به دولة لاحتلال، يشير إلى أنها تعيش أزمة بنيوية ستتوسع وتأخذ منحى ممارسات عنصرية واضطهاد للأقليات، داعيةً أهالي الداخل المحتل إلى الوقوف بشكل جدي في وجه الجريمة المنظمة التي يقف خلفها الاحتلال.

وانتقدت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، تطبيع الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً ذلك خطوة "غادرة بحق الفلسطينيين"، وفق تعبيرها، داعيةً إلى تشكيل جبهة عربية لمقاومة التطبيع.