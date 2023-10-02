وزير الاتصالات يبحث مع وزير النقل السعودي التعاون وتبادل الخبرات

الرياض/سما/

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الإثنين، مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، تعزيز السعودية لمواقف فلسطين في الاتحاد البريدي العالميUPU)).

كما ناقش سدر والجاسر خلال لقاء على هامش المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي، والذي عقد في العاصمة الرياض، التطورات في قطاع البريد واللوجستيات وامكانية تبادل الخبرات في مجال البريد خاصة خدمات البريد العاجل الدولي EMS وإثراء رصيد فلسطين في صندوق تحسين نوعية الخدمة لاستكمال مشاريع تقدمت بها لاتحاد البريد العالمي، وتعزيز العلاقات والربط بين شركات الخدمات اللوجستية، حيث يوجد 5 شركات فلسطينية مرخصة على الفئة الدولية وهناك حاجة لربطها مع شركات سعودية لمساعدتها للنفاذ الى العالم.

وتمنى سدر من المملكة العربية السعودية مساعدة دولة فلسطين في الوصول لاتفاق شحن مباشر لمنتجات "شي ان" الصينية إلى فلسطين، مشيرا إلى الانتهاك القائم من شركة DHL express الالمانية حيث أن الشركة تنكر حق فلسطين في العنوان وتعمل في السوق الفلسطيني من خلال إسرائيل ولا تحترم السيادة الفلسطينية.

وتابع: "وزارة النقل السعودية وبحكم علاقاتها الدولية تستطيع أن تساعدنا في هذا الملف، حيث تم حظر خدمات DHL express في الاراضي الفلسطينية لحين التزامها بنظام العنونة والترميز الفلسطينيين".

بدوره، أبدى الجاسر استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين في مختلف المجالات التي طرحت في اللقاء وأهمها مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والعمل على تذليل العقبات التي تواجه البريد الفلسطيني، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين.

واتفق الطرفان على تقديم مسودة لتوقيع اتفاقية، خاصة بمجال البريد واللوجستيك بين البلدين لتعزيز التعاون والخدمات والتبادل البريدي وتبادل الخبرات في مجالات البريد بما فيها الطوابع وهواة الطوابع واصدار طوابع مشتركة .

وأصدر سدر تعليماته لإصدار طابع فلسطيني خاص بالمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي.

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