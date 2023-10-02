غزة: "التنظيم والإدارة" تعلن عن استيعاب 236 فرداً للعمل بوزارة الداخلية

غزة/سما/

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن استيعاب الأفراد المتبقين من كشف انتظار مسابقة التوظيف لعام 2021، بنظام التطوع لمدة 9 شهور تنتهي بالأخذ ضمن التشكيلات الوظيفية لأجهزة الوزارة.

وقال رئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء عبد الباسط المصري، إن استيعاب هذه الدفعة لرفد وزارة الداخلية بالكوادر البشرية حسب الاحتياج، في إطار إسناد وتعزيز عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة.

وأضاف اللواء المصري، في تصريح لـ "موقع الداخلية"، أنه سيتم أخذ 236 فرداً وهم من اجتازوا جميع مراحل مسابقة التوظيف عام 2021، وكانوا ضمن كشوفات الانتظار.

وأوضح أن الاستيعاب سيكون بنظام التطوع لمدة 9 شهور تنتهي بالأخذ ضمن التشكيلات الوظيفية الرسمية للوزارة، لمن يوافق على التطوع، من ذات الكشف.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء الفحص الطبي للأفراد المقرر استيعابهم ثم إلحاق من يجتازون الفحص بدورة تدريبية تأسيسية لمدة ثلاثة شهور لدى المديرية العامة للتدريب، ومن ثم تسييرهم للعمل في أجهزة وزارة الداخلية.

وأعلن اللواء المصري أنه بهذا الإجراء يكون قد تم الانتهاء من مسابقة التوظيف لعام 2021.