إصابة مستوطنيْن رشقا بالحجارة في نابلس

نابلس/سما/

أصيب مستوطنان بجراح، اليوم الاثنين، جراء رشقه مركبتهما بالحجارة بعدما دخلوا مع 3 آخرين إلى نابلس دون تنسيق وتم إنقاذهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن 5 مستوطنين دخلوا إلى منطقة قبر يوسف في نابلس دون التنسيق، وتم إنقاذهم وتسليمهم للجيش قرب "قاعدة شمرون" الإسرائيلية، في شمال الضفة الغربية.

يذكر أنه في نهاية شهر آب/أغسطس، أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي وثلاثة جنود بجروح متوسطة وخفيفة في انفجار عبوة ناسفة في نابلس أثناء اقتحامهم برفقة المستوطنين لقبر يوسف. وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "بلنسون" الطبي.