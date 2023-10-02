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صورة: تكليف متحدث جديد باسم الشرطة في غزة

الإثنين 02 أكتوبر 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: تكليف متحدث جديد باسم الشرطة في غزة



غزة/سما/

كلَّف مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، العقيد محمد عبد الناصر الزرقة متحدثاً باسم الشرطة، ومديراً لوحدة العلاقات العامة والإعلام خلفاً للعميد متقاعد أيمن البطنيجي.

وأعرب اللواء صلاح، عن شكره باسم قيادة الشرطة للعميد متقاعد البطنيجي لجهوده التي قضاها على مدار 27 عاماً داخل المؤسسة الشرطية قضاها في خدمة أبناء شعبنا.

جدير بالذكر أن العقيد د. محمد الزرقة، حاصل على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية، وشغل مناصب عديدة أبرزها مديراً لنظم المعلومات في إدارة العمليات، ومديراً لمركز شرطة التفاح والدرج، ومن ثم مركز شرطة الشجاعيةً بمحافظة غزة.

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#غزة #ايمن البطنيجي #محمد الزقة غزة

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