لأول مرة في تاريخه.. "يش عتيد" يعلن عن إجراء انتخابات تمهيدية لقيادة الحزب

القدس المحتلة/سما/

أعلن حزب يش عتيد، اليوم الاثنين، أن المؤتمر العام للحزب سينعقد خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل للمؤتمر السنوي 2023، وسيتم خلاله التصويت على تعيين رئيس الحزب، وفقًا لصحيفة معاريف العبرية.

وحسب بيان الحزب، فإن المعايير الأساسية لاختيار رئيس الحزب، وفقًا للنظام الأساسي، أن يكون مؤهلًا لمنصب رئيس الوزراء وفقًا للقانون، وأن يكون عضوًا في الحزب لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل قبل موعد الانتخابات الرئاسية. ولم يسبق إدانته بجريمة فاضحة ولم يتقرر محاكمته بجريمة فاضحة.

وهذا هو المؤتمر الثاني لحزب "يش عتيد" بعد أن عقد الحزب في 4 كانون الثاني (يناير) 2022 مؤتمره الأول بعد عقد من تأسيسه (في المؤتمر الأول لم يتم إجراء أي تصويت لأنه باستثناء رئيس حزب لبيد لم يكن هناك مرشحون آخرون).

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس المعارضة يائير لابيد، على إذاعة 103FM العبرية: "أعتقد أنه في منصبي يجب أن تكون هناك انتخابات تمهيدية، وليس لأعضاء الكنيست، وإذا كنت تريد معرفة السبب، أقترح عليك المرور عبر أعضاء الكنيست من حزب الليكود. ستكون هناك انتخابات تمهيدية لمنصب رئيس حزب يش عتيد".

وفي عام 2012، سجل يائير لابيد حزبه في سجل الحزب تحت اسم "يش عتيد تحت قيادته". وبحسب النظام الأساسي للحزب، فإن رئيس الحزب هو الذي سيحدد قائمة المرشحين للكنيست، وسيقرر القضايا السياسية مثل الانضمام إلى الائتلاف، وبقي الرئيس المؤسس لابيد في منصب الرئيس في فترة ولاية الكنيست العشرين، وهو التاريخ الذي تم تحديثه لاحقًا حتى نهاية فترة ولاية الكنيست الحادية والعشرين، ثم حتى نهاية فترة ولاية الكنيست الثانية والعشرين. وفي نوفمبر 2019، تم تمديد فترة ولايته لثلاثة كنيست أخرى، حتى نهاية الدورة الخامسة والعشرين للكنيست، دون الترشح لمنصب الرئاسة.