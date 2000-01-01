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إصابات جراء انهيار سقالة غرب غزة (صور وفيديو)

الإثنين 02 أكتوبر 2023 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء انهيار سقالة غرب غزة (صور وفيديو)



غزة/سما/

أصيب، اليوم الاثنين، عدد من المواطنين جراء انهيار سقالة في بناية قيد الإنشاء بمنطقة النصر غرب مدينة غزة .

وبحسب المتحدث باسم الشرطة العقيد محمد الزقة، فإنه تم إخلاء جميع المصابين لتلقي العلاج وهم بحالات طفيفة إلى متوسطة

وأشار إلى أن الجهات المختصة تتابع الحادث.

من جهته أفاد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل بإصابة 11 مواطنًا في حادثة سقوط بقوم عمارة في شارع العيون، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني قامت بإزالة ما تبقى من البقوم.

ودعا بصل شركات الإنشاء للأخذ بكامل شروط السلامة والوقاية للحفاظ على حياة العمال.

         

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