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في وقت تواجه فيه أوروبا خطر النفاذ.. فلسطين تنتج هذا العام نحو 10 آلاف طن من الزيتون

الإثنين 02 أكتوبر 2023 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
في وقت تواجه فيه أوروبا خطر النفاذ.. فلسطين تنتج هذا العام نحو 10 آلاف طن من الزيتون



رام الله/سما/

أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية محمد أبو عودة إلى أن زراعة الزيتون تتوسط القطاعات الاستراتيجية المزروعة في فلسطين بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص.

وأشار إلى أن المساحات المزروعة من الزيتون تصل إلى 50 ألف دونم، وكميات الإنتاج لهذا العام 2023 نحو 10 آلاف طن تخصص منها نحو 2500 طن بغرض "التخليل"، وكميات الزيت المتوقعة حوالي 1500 طن.

فلسطين تنتج هذا العام نحو 10 آلاف طن من الزيتون (صور)
 
فلسطين تنتج هذا العام نحو 10 آلاف طن من الزيتون (صور)
 
فلسطين تنتج هذا العام نحو 10 آلاف طن من الزيتون (صور)
 
فلسطين تنتج هذا العام نحو 10 آلاف طن من الزيتون (صور)
 

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا خطر نفاد زيت الزيتون، وذكرت صحيفة "الغارديان" نقلا عن منتجين أوروبيين، أن القارة العجوز أوشكت على استنفاد احتياطياتها من زيت الزيتون بسبب الجفاف، كما أن المزارعين على وشك الإفلاس.

وعن الأسباب التي تقف وراء الأزمة، أفادت الصحيفة بأن ذلك يعود إلى الجفاف الذي يلحق الضرر بالمحاصيل للسنة الثانية في أوروبا الأمر الذي دفع دولا أوروبية لشراء هذا المنتج من دولة مثل تشيلي.

ولفتت إلى أن الحصاد في إسبانيا انخفض بنسبة 70% - 80%، في ظل ذلك فإن العديد من المزارعين على وشك الإفلاس، فيما اشتكى منتجون في اليونان من ارتفاع أسعار النفط.

وقال رئيس الرابطة المهنية اليونانية لمنتجي زيت الزيتون مانوليس جيانوليس، إن "زيادة أسعار النفط  تجاوزت 100%، لذلك نتوقع هذا العام أن تنخفض أحجام الإنتاج إلى النصف".

#فلسطين #زيت الزيتون

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