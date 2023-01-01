نقابة الصحفيين تطلق "جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية" في نسختها الثانية

رام الله/سما/

- أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الاثنين، إطلاق "جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2023"، بالشراكة مع سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وجمعية البنوك في فلسطين، وشركة فلسطين للتأمين وبنك فلسطين وشركة النبالي والفارس للعقارات.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر في مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة الصحفيين بالبيرة، إن النقابة من خلال شبكة الصحفيين الاقتصاديين التابعة لها، ارتأت اعتماد الجائزة كحدث سنوي يحتفى به بعد نجاحها في نسختها الأولى العام الماضي، مشيراً إلى أنها تسهم في نشر وتعزيز ثقافة الصحافة المتخصصة في قضايا الاقتصاد بكل قطاعاته.

ونوه أبو بكر إلى أن شبكة الصحفيين الاقتصاديين نجحت من خلال برامج متخصصة بالشراكة مع عدة جهات وطنية ومحلية في تنظيم برامج ترتقي بواقع الصحافة الاقتصادية وتخلق بيئة إعلامية تسهم في تقديم مواد صحفية على مستوى مهني متميز.

بدوره، نوه منسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين أيهم أبو غوش إلى أن الجائزة تضم عدة فئات تراعي الخبرة المهنية، فخصص بعضها للصحفيين الممارسين، وأخرى للخريجين الجدد وطلبة الجامعات، كما أنها تتنوع من حيث الشكل الصحفي المقدم من حيث كونه مرئياً ومسموعاً ومكتوباً والكترونياً.

ويحق للعاملين في وسائل الإعلام المحلية التقدم للجائزة، شريطة أن يكونوا منتسبين لنقابة الصحفيين، كما يحق لطلبة وخريجي الإعلام من الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية كافة، المشاركة فيها عبر فئة خاصة.

وأشار أبوغوش إلى أن فتح باب المشاركة في الجائزة سيستمر حتى 15 تشرين الثاني المقبل، ويمكن للراغبين بالمشاركة ارسال موادهم عبر البريد الإلكتروني (economypalprize2023@gmail.com).

ولفت أبوغوش إلى تشكيل لجنة مختصة للإشراف على الجائزة من خبراء إعلاميين واقتصاديين وأكاديميين، وإلى وضع شروط ومعايير خاصة بكل فئة من فئات الجائزة يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة صفحة الشبكة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والمنصات الرقمية لنقابة الصحفيين.

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