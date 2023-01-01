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إصابة فتاة في اعتداء لقوات الاحتلال على المواطنين في الخليل

الإثنين 02 أكتوبر 2023 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة فتاة في اعتداء لقوات الاحتلال على المواطنين في الخليل



الخليل/سما/

 أصيبت فتاة برضوض وجروح اليوم الإثنين، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين وسط مدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على فتاة، ما تسبب بإصابتها برضوض، فنُقلت على إثرها إلى المستشفى، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدي إلى السوق المركزية في مدينة الخليل، المعروف بشارع بئر السبع، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة "موقع قبر عتنائيل بن قنز".

وأوضح  المصادر أن جنود الاحتلال أغلقوا المحلات التجارية، بينما توجه عشرات المستوطنين نحو القبر وهم يرقصون ويغنون ويطلقون عبارات نابية وشتائم بحق العرب.

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#الخليل

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