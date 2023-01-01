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عقد الاجتماع الـ56 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

الإثنين 02 أكتوبر 2023 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقد الاجتماع الـ56 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات



رام الله/سما/

 عقد مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، اجتماعه الـ56، اليوم الإثنين، في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة رئيس مجلس أمناء المؤسسة ممدوح العبادي.

وفي بداية الاجتماع، تم الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على روح الرئيس المؤسس ياسر عرفات، وأرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة، موجها التحية إلى الأسرى الأبطال.

وأقر الاجتماع برنامج إحياء الذكرى الـ19 لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات، كما اعتمد نتائج عمل لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام الحالي 2023.

واطلع المجلس على سير عمل المؤسسة وبرامجها، واعتمد التقرير المقدم من إدارة المؤسسة لفعاليات وبرامج العام المقبل 2024.

وناقش مجمل القضايا والأمور المتعلقة بالمؤسسة، بما في ذلك الدورة المقبلة لاجتماع مجلس الأمناء في العام المقبل.

#مؤسسة ياسر عرفات

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