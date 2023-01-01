وقفة إسناد للأسرى في دورا جنوب الخليل

الخليل/سما/

شارك عشرات المواطنين وأهالي الأسرى، اليوم الإثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى، والأسرى المرضى، والمضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسيران كايد الفسفوس ومحمود أبو ذريع، داخل خيمة الإسناد التي أقيمت وسط بلدة دورا جنوب الخليل.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها حركة فتح إقليم الجنوب، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ولجنة أهالي الأسرى، يافطات كُتبت عليها عبارات إسناد للأسيرين الفسفوس وأبو ذريع والأسرى كافة، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وقال المتحدثون، إن هذه الوقفة تأتي لدعم الأسيرين كايد ومحمود وجميع الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام، وطالبوا بأوسع تحرك شعبي وجماهيري في محافظات الوطن كافة، للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عنهم