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قوات القمع تقتحم أقسام (3،2،1) في "جلبوع" وسط حالة من التوتر

الإثنين 02 أكتوبر 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تقتحم أقسام (3،2،1) في "جلبوع" وسط حالة من التوتر



رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الإثنين، أقسام (3،2،1) في سجن "جلبوع"، وشرعت بعمليات تفتيش لمجموعة من الغرف.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن حالة من التوتر تسود سجن "جلبوع" حاليا، عقب اقتحام الأقسام.

يذكر أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة على قمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاصا غريبا يحدث آلاماً شديدة.

#قوات القمع #سجن جلبوع #نادي الأسير

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