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"العليا" تقرر إعادة قضية الاسير الفسفوس للمحكمة العسكرية

الإثنين 02 أكتوبر 2023 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العليا" تقرر إعادة قضية الاسير الفسفوس للمحكمة العسكرية



القدس المحتلة / سما /

 أفاد نادي الأسير، اليوم الإثنين، بأن محكمة الاحتلال العليا، قررت إعادة قضية المعتقل كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 61 يوما، إلى محكمة الاستئنافات العسكرية، للنظر في القضية مجددا.

وأوضح النادي، في بيان صدر عنه، أن محكمة الاستئنافات كانت قد رفضت في وقت سابق طلب استئناف محامي الأسير الفسفوس ضد قرار استمرار اعتقاله الإداري.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال العليا عقدت جلسة صباح اليوم بحضور محامي هيئة الأسرى، دون حضور المعتقل الفسفوس المحتجز في عيادة سجن الرملة بوضع صحي خطير.

يذكر أن الاحتلال أعاد اعتقال الفسفوس في شهر أيار الماضي، إداريا، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لطفلة، كما أن أشقاءه كافة تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه ثلاثة أشقاء آخرين معتقلين إداريا وهم: خالد (35 عاما)، وأكرم (39 عاما)، وحافظ (40 عاما).

#كايد الفسفوس

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