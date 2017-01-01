شاهد.. عودة منى واصف إلى الدراما السورية من خلال "أغمض عينيك"

وكالات / سما /

كشفت العديد من المصادر الإخبارية أنباء عن عودة الفنانة السورية القديرة منى واصف إلى الدراما السورية في الموسم الرمضاني 2024 إلى جانب نخبة من النجوم.

أعلنت المصادر الفنية عن بدء العمل على مسلسل سوري بحت من بطولة منى واصف وإخراج مؤمن الملا وتأليف أحمد الملا و لؤي النوري

وأضافت المصادر ان عمليات التصوير ستبدأ في مدينة دمشق السوري، وأن العمل اجتماعي معاصر يعيد عدد من النجوم إلى الدراما السورية.

ويجمع العمل نحبة من نجوم سوريا أبرزهم منى واصف ، أمل عرفة، فايز قزق، عبد المنعم عمايري، احمد الأحمد ، حلا رجب وغيرهم.

ومع إعلان هذه الأخبار وعودة واصف إلى الأعمال السورية البحتة، عبر عدد كبير من الجمهور عن سعادتهم وحماسهم في انتظار العمل.

وطالب الكثير من رواد السوشال ميديا شركات الإنتاج السورية العمل على إعادة النجوم إليها وتقديم اعمال تشبه الشارع السوري بعيدًا عن المسلسلات العربية والأعمال المعربة.

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة القديرة بالدراما السورية كان مسلسل الغريب وعرض عام 2017 وجمعها بكل من رشيد عساف، رنا شميس، مرح جبر وآخرون.

وشاركت الفنانة القديرة في عدد من قصص سلسلة عن الهوى والجوى التي عرضت عام 2019، وفي السنوات الماضية تواجدت في سلسلة الهيبة إلى جانب الفنان تيم حسن وجسدت شخصية والدته "أم جبل الشيخ جبل".

وفي الموسم الرمضاني الماضي 2023 تواجدت الفنانة القديرة في المسلسل العربي وأخيرًا من بطولة قصي خولي والفنانة نادين نجيم، وجسدت دور ام ياقوت.