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غياب نجوم الفن عن جنازة الفنان "محمد فريد"

الإثنين 02 أكتوبر 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غياب نجوم الفن عن جنازة الفنان "محمد فريد"



وكالات / سما /

شهدت جنازة الفنان محمد فريد غياب كبير لنجوم الفن، إذ لم يحضر سوى عدد قليل، بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر.

وانتهت أسرة الفنان الراحل محمد فريد من أداء صلاة الجنازة على جثمانه، بعد ظهر يوم الأحد 1 أكتوبر، في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحل الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض عن عالمنا، وأعلنت خبر وفاته ناهد ابنته في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائلة: "والدي توفي.. لا إله إلا الله".

وكانت ناهد ابنة الفنان محمد فريد كشفت عن تعرض والدها لوعكة صحية منذ يومين، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت قائلة: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبي بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

محمد فريد هو ممثل مصري ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة".

#محمد فريد #جنازة

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