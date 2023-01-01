5 نصائح للتغلب على القلق

وكالات / سما /

التغلب على القلق هي رحلة تتطلب الوقت والجهد، ولكنها ممكنة من خلال تنفيذ عدد من الاستراتيجيات مثل التنفس العميق، واليقظة الذهنية، والعلاج السلوكي المعرفي، والتمارين المنتظمة، والحفاظ على نمط حياة صحي ، و بذلك يمكنك التحكم في قلقك والعمل من أجل حياة أكثر سعادة وأكثر سلامًا وفقا لما نشره موقع .onlymyhealth

فيما يلي خمس تقنيات قوية لمساعدتك على مواجهة القلق

1. التنفس العميق واليقظة

واحدة من أسرع الطرق لمكافحة القلق هي من خلال تمارين التنفس العميق واليقظة. عندما تشعر بالقلق، توقف للحظة وركز على أنفاسك. خذ شهيقًا عميقًا مع العد لأربعة، ثم احبسه لمدة أربعة، ثم قم بالزفير لمدة أربعة. كرر هذه العملية عدة مرات. يمكن لهذه الممارسة البسيطة أن تهدئ جهازك العصبي وتثبتك في اللحظة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك التأمل الذهني على مراقبة أفكارك دون إصدار أحكام، مما يقلل من قبضة القلق على عقلك.

2. العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

العلاج السلوكي المعرفي هو نهج معترف به على نطاق واسع وفعال لإدارة القلق. يساعدك على تحديد أنماط التفكير السلبية وتحديها واستبدالها بأنماط أكثر صحة. من خلال تعلم إعادة صياغة أفكارك، يمكنك تغيير الطريقة التي تنظر بها إلى المواقف الصعبة وتتفاعل معها، مما يقلل من تأثير القلق على حياتك.

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

النشاط البدني هو مخفض طبيعي للقلق. تطلق التمارين الرياضية مادة الإندورفين، وهي المواد الكيميائية التي تشعرك بالسعادة في جسمك. التمارين المنتظمة يمكن أن تحسن حالتك المزاجية، وتقلل من التوتر، وتعزز احترامك لذاتك. اهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع لتجربة هذه الفوائد.

4. خيارات نمط الحياة الصحي

يلعب نمط حياتك دورًا مهمًا في إدارة القلق. تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، والحد من استهلاك المنشطات مثل الكافيين والكحول. إن إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يمكن أن يوفر أساسًا قويًا لإدارة القلق.

5. اطلب المساعدة المتخصصة

في بعض الأحيان، قد يكون القلق مرهقًا للغاية بحيث لا يمكنك التعامل معه بمفردك. لا تتردد في طلب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية. قد يكون العلاج أو الاستشارة أو الدواء مناسبًا اعتمادًا على شدة قلقك. يمكن للمعالج المدرب تقديم التوجيه والدعم المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.