روابي /سما/

أعلن اليوم عن إطلاق راديو بسمة "صوت بلادي" بمضمون متنوع يحتوي على مزيج من المواضيع الفنية والثقافية والمجتمعية بطابع يعزز المفاهيم الإيجابية والإنسانية واحترام الآخر، ويساهم في نشر الوعي ودور القانون في حماية واستقرار المجتمع، مكملاً ومنسجماً مع الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الفلسطينية في تعزيز دورها كأدوات تهتم في شؤون المواطن.

وسيحاكي الراديو كافة فئات المجتمع الفلسطيني، حيث يصل عبر موجاته إلى كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى مناطق تركز الفلسطينيين في الداخل والأردن.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة راديو بسمة معتز بسيسو: "قمنا بالعمل على استقطاب طاقم محترف من الأسماء الإعلامية والفنية في فلسطين والشتات ليساهموا في توظيف خبراتهم المتميزة في تأسيس وتطوير راديو سيتوجه بدوره لجميع أطياف المجتمع الفلسطيني، وليُعنى ويحتضن شباب الوطن معداً لهم منبراً يساعدهم على طرح قضاياهم وتعزيز دورهم في بناء المستقبل وتحقيق طموحاتهم".

وأضاف "استثمرنا خلال العامين الماضيين لتجهيز راديو بسمة بأحدث التقنيات التي تساعد الطاقم على الإبداع وإنتاج وتقديم برامج متميزة من خلال شبكة بث متطورة وواسعة الانتشار لتصل إلى كل مواطن".

بدوره، قال مدير راديو بسمة مصطفى قبلاوي: "لقد عمل فريقالراديو بكل جهد لتطوير برامج تغطي معظم الشرائح العمرية والمجتمعية من حيث مضمونها وما تقدمه من محتوى، وسنبقى على تواصل مع المستمعين لضمان التطوير المستمر لبرامج راديو بسمة".

وأشار إلى أن الراديو بُني بأيدٍ فلسطينية وفق أحدث المعايير التكنولوجية والممارسات الرقمية المستخدمة في الإذاعات على مستوى العالم، ليمكّن المستمع من التفاعل مع ما يقدمه راديو بسمة في مختلف أماكن تواجده على الطريق أو في العمل والبيت.

ويبث راديو بسمة برامجه على مدار الساعة، حيث تبدأ البرامج الرئيسية في أيام الأسبوع من الخامسة صباحاً من خلال برنامج "بهمّتكم" المخصص لمئات الآلاف من العمال الفلسطينيين للتفاعل معهم وإسماع صوتهم وطرح قضاياهم، وليرافقهم في رحلتهم اليومية إلى أماكن عملهم، ومن ثم يليه "بسمة صُبح" برنامج يومي متنوع يصطحب الموظفين في رحلتهم الصباحية بفقرات ترفيهية وأخبار وأحوال الطرق والحواجز، وبرنامج زمامير الذي سيرافق المستمعين بعد الظهيرة أثناء عودتهم إلى منازلهم، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المتخصصة التي تشمل الترفيه والموسيقى والسيارات والموضة والشبكات الاجتماعية والرياضة والصحة، وبرامج تسلط الضوء على المبدعين الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم، وبرنامج متخصص بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، وبرامج حوارية مختلفة خاصة مع الشباب.

ومن الممكن الاستماع إلى راديو بسمة من خلال الموقع الإلكترونيbasma.ps أو عبر الأثير من خلال ترددات FM المتنقلة تلقائياً: القدس (105.4 أو 93.4)، غزة (89.8)، الخليل (89.8)، نابلس (91.2)، رام الله والبيرة (105.4 أو 91.2)، بيت لحم (93.4)، طولكرم (95.3)، جنين (91.9)، قلقيلية (95.3)، أريحا (100.7)، روابي (101.2)، المثلث (95.3)، يافا (89.8 أو 105.4)، الشمال (95.3).