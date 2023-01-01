  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح: اقتحام الأقصى والاعتداء على المرابطات عمل همجي وجريمة وحشية

الإثنين 02 أكتوبر 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وصف رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على النساء وإصابتهن بجروح متفاوتة، واعتقال عدد من المرابطات، بالعمل الهمجي والجريمة الوحشية، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي المشارك في هذه الجرائم.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تسعى من وراء ذلك إلى إشعال الأوضاع من أجل فرض أمر واقع لن يُسلّم به الفلسطينون مهما كان الثمن، وستبقى القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

وأضاف أن فرض حصار على القدس المحتلة، ومنع وصول المصلين إلى الأقصى، دليل على نية مبيتة من الاحتلال الفاشي لاقتحام الأقصى وحماية المستوطنين، والاعتداء على المصلين، وتمرير مخططات التهويد والمتطرفين.

وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب الجرائم وتنتهك حقوق الإنسان وتعتدي على المقدسات والشيوخ والنساء، وتحد من حرية العبادة، وتحرم شعبنا من الوصول إلى المقدسات في القدس التي فصلتها عن محيطها الفلسطيني على مرأى العالم ومسمعه، وتتصرف كدولة فوق القانون، وتضرب بعرض الحائط القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتوغل في جرائمها بحق شعبنا ومقدساته.

#روحي فتوح #المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: حماس لن تكتفي بدفع "الخاوة" لها

الجيش الإسرائيلي يحقق بفشل قواته في رصد قارب مهاجرين

إعلامي سعودي شهير: مسار مفاوضات التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية لا يحقق دولة فلسطينية

العالم الهولندي المثير للجدل يحذر من وقوع زلزال قوي خلال أكتوبر

صحيفة: الفلسطينيون يقدمون 14 مطلبا للسعودية من أجل "إحياء" اتفاق أوسلو

قتيل ومصاب من الرملة برصاص الشرطة بعد مقتل شخص بالنقب بتفجير سيّارته

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

"المالية" تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها ..

عمال

إسرائيل تبحث خطوات اقتصادية تجاه غزة لمنع عرقلة اتفاق تطبيع مع السعودية وهي كالتالي ..

رغم النفي العلني .. هذه تفاصيل الخلافات بين نتنياهو وبن غفير

الاحتفال بـ "بركة الكهنة" بساحة البراق واقتحامات واسعة للأقصى

قناة عبرية تكشف توصيات الجيش و"الشاباك" بشأن غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية