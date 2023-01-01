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الحكومة تناقش المسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية لرفعها للرئيس​​​​​​​

الإثنين 02 أكتوبر 2023 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تناقش المسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية لرفعها للرئيس​​​​​​​



رام الله / سما /

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن هناك محاولة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية وسابقاتها لضم المناطق المسماة "ج"، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين كاملة.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم تعزيز صمود أهلنا في المناطق المسماة (ج)، وتمكين بنيتنا التحتية في تلك المناطق.

وقال: منذ بداية عملنا، أعطينا هذه المناطق أولوية كبرى في مختلف المجالات، واليوم نجدد إطلاق برامج ذات علاقة بتلك المناطق، وجميع الوزارات تعمل على إنجاحها كلٌ حسب اختصاصه.

وترحم اشتية، باسم مجلس الوزراء على الشهداء الذين اغتالهم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وآخرهم الشهيد محمد جبريل رمانة، من مخيم الأمعري.

ويناقش مجلس الوزراء المسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية ليكون قانونا حديثا ومتقدما ويعالج بعض الإخفاقات وبعض الثغرات في القانون السابق، وسيُرفع إلى الرئيس محمود عباس لإقراره وإصداره.

كما يناقش المجلس أيضا مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات، كما يناقش توسيع آفاق التجارة مع الأردن الشقيق عبر معبر الكرامة، والتوصيات ذات العلاقة لنقاشها مع الإخوة في الأردن.

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