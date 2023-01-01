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البريج يخسر أول مباريات البطولة العربية لكرة السلة

الإثنين 02 أكتوبر 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البريج يخسر أول مباريات البطولة العربية لكرة السلة



الدوحة / سما /

خسر نادي خدمات البريج أول مبارياته في البطولة العربية للأندية لكرة السلة، التي تقام العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت خسارة البريج الأولى بنتيجة (87/70) أمام فريق قطر القطري، الذي أوقعته معه القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت الكويني والمحرق البحريني.

وسيخوض اابريج مباراته الثانية يوم الأربعاء القادم، أمام المحرق البحريني، على أن يختتم مواحهات دور المجموعات أمام الكويت الكويتي الخميس المقبل.

وكان قد أعلن البريج عن تعزيز صفوفه بـ(3) لاعبين للمشاركة معه في البطولة وهم: السنغالي عمر السيك، واللبناني الياس غالب، والمصري عبد الرحمن عبد الحليم.

#خدمات البريج #البطولة العربية #كرة السلة

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