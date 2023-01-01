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استقالة مدرب جديد في الممتازة

الإثنين 02 أكتوبر 2023 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مدرب جديد في الممتازة



غزة / سما /

تواصل مسلسل استقالات المدربين مع الوصول لمنافسات الجولة السادسة فقط من الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وقدم نعيم السويركي استقالته من تدريب غزة الرياضي بعد خسارة فريقه أمام شباب خانيونس (2-0) في الجولة السادسة من الدوري.

وعانى غزة الرياضي من سوء النتائج وعدم التوفيق الذي لازم الفريق في الدوري بعدما حصد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات و3 هزائم.

وسيبحث مجلس إدارة نادي غزة الرياضي تجديد الثقة بالسويركي وجهازه المعاون أو قبولها واختيار مدرب جديد للفترة القادمة.

ويعتبر نعيم السويركي المدرب السادس عشر والسابع في الممتازة الذي يستقيل من تدريب فريقه منذ انطلاق الموسم الحالي.

وكان نادي شباب رفح الأبرز في الدرجة الممتازة بعد استقالة خالد كويك الذي ودع بطولة كأس غزة قبل أيام على انطلاق الدوري الممتاز الذي تولى فيه المهمة أحمد عبد الهادي الذي استقال أيضاً بعد مرور 4 جولات فقط.

ورحل محمد العماوي عن تدريب اتحاد بيت حانون بعد 5 سنوات متواصلة، فيما رحل محمود عواد عن تدريب الصداقة، واستقال احميدان بربخ من تدريب شباب خانيونس، بينما استقال حمادة شبير عن تدريب الأهلي مرتين ويعدل عن الاستقالة ويكمل مشواره مع الفريق.

#دوري الممتازة #نعيم السويركي

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