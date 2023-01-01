محكمة “CAS” الدولية تحدد موعدًا جديدًا للبت في قضية اتحاد السلة والمغازي

غزة / سما /

أجلت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “CAS”، إصدار قرارها النهائي في الاستئناف الذي قدمه الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، ضد قرار المحكمة الرياضية الفلسطينية المتعلق بقبول الطعن المقدم من خدمات المغازي بعدم صحة فتح فترة القيد والشطب الثالثة التي أقرت من قبل الاتحاد.

وكشفت المحكمة الدولية تمديد الحكم في القضية حتى تاريخ 31 ديسمبر المقبل، حيث كان من المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها نهاية سبتمبر الماضي قبل أيام، قبل أن تتخذ قرارها بالتأجيل لنهاية العام الحالي.

يشار إلى أن خدمات المغازي قدم، احتج في وقت سابق أمام المحكمة الرياضية الفلسطينية، على فتح اتحاد السلة باب قيد وتسجيل اللاعبين 3 مرات في موسم 2021-2022، قبل أن يتحصل على قرار منها يؤيد احتجاجه.

وأدى هذا الأمر لاحتجاج خدمات المغازي على ذلك، وتصاعد الصراع بين المغازي الذي استنكف عن المشاركة في بطولات اتحاد السلة الذي أعلن هبوطه من الدرجة الممتازة، وعليه استأنف المغازي أمام المحكمة الرياضية.

وتحصل المحكمة الدولية على رسوم بقيمة “30” ألف دولار، لمن بتقديم طعن لديها، على قرار المحكمة الرياضية المحلية لأي دولة كانت.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الرياضة الفلسطينية، أن يتوجه اتحاد فلسطيني محلي لمحكمة رياضية دولية، للبث في قضية رياضية خاصة بالشأن الفلسطيني.