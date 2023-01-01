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الاحتلال يعتدي على المبعدين عن الأقصى ويعتقل 3 منهم

الإثنين 02 أكتوبر 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت 3 منهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطتين هنادي الحلواني، وعايدة الصيداوي، والمرابط نظام أبو رموز، الذين أبعدهم عن المسجد الأقصى لفترات، بالتزامن مع إفراغ المصلين من باحاته بالقوة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنه حتى الساعة العاشرة صباحا اقتحم نحو 842 مستوطنا باحات المسجد، وتتواصل الاقتحامات بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح، بحجة الاحتفال بعيد "العُرش اليهودي".

#الاحتلال #المسجد الأقصى #المسجد الاقصى

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