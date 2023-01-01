تشكيل لجنة خاصّة.. الرئيس عباس مصر على معرفة “كُل تفاصيل” ما جرى في مخيم صيدا

رام الله / سما /

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الأجهزة الأمنية في السلطة تزويده بملفه شامل وكامل عن كل تفاصيل ما جرى من صدامات دموية مسلحة في مخيم صيدا للاجئين في لبنان.

وتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة واجبها يقتضي تزويد الرئاسة الفلسطينية بملف تحقيق يجيب على كل التساؤلات.

وكشف مصدر فلسطيني أمني في لبنان لرأي اليوم بأن الرئيس محمود عباس بتقارير معمقة ومفصلة عن أحداث صيدا الأخيرة التي ادت لسقوط قتلى وجرحى وتسببت بأزمة مع السلطات اللبنانية.

ورفض الرئيس عباس فيما يبدو الوقوف فقط عند التقارير التي وصلته من إدارة المخابرات العامة والملحق الأمني في السفارة الفلسطينية في بيروت مما يبرر تشكيل لجنة خاصة تزوّد الرئيس بتقاريرها.