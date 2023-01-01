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ليفركوزن يرد على تقارير ريال مدريد وألونسو

الإثنين 02 أكتوبر 2023 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفركوزن يرد على تقارير ريال مدريد وألونسو



وكالات / سما /

رد نادي باير ليفركوزن الألماني على التقارير التي تربط مدربه الإسباني، تشابي ألونسو، بتولي تدريب ريال مدريد الإسباني خلفاً للمدرب الحالي كارلو أنشيلوتي.

النادي الألماني لا يشعر بقلق من أي نوع فيما يتعلق بخروج ألونسو من الفريق، وفقاً للتصريحات التي أدلى بها المدير الرياضي في ليفركوزن، سيمون رولفز، الذي عبر عن اندهاشه من انتشار تقارير ارتباط تشابي بتدريب الريال، رغم تجديده لعقد قبل شهرين فقط.

وقال مدير ليفركوزن في تصريحات صحفية” هناك اتفاق جدد بموجبه ألونسو عقده، منذ فترة ليست بعيدة، ولم يقم بهذه الخطوة بهذه البساطة، بل لأنه يعلم أن هناك مشروع رياضي عظيم”.

وأضاف مفيداً” تشابي لديه فريق جيد للغاية، وجهاز معاون رائع، ودعم كامل من النادي، وهذا ما يحفزه بشدة ويحفزنا أيضاً، وأعتقد أنه يمكن رؤية ذلك في اللاعبين، ولذلك جدد عقده”.

واستطرد مسؤول ليفركوزن والبسمة على شفتيه” حسناً، سيكون هناك شائعات، هذه الأمور تحدث، ولكن لو كانت الشائعات صحيحة، لكان نصف تشكيلة الفريق الأساسية خارج ليفركوزن من الأساس”.

وأكمل في حديثه عن تشابي، الذي جدد عقده حتى 2026″ الأمر مختلف عندما يتعلق بمدرب وليس لاعب، بالنسبة للمدرب المهم له هو الشعور أنه في المكان الصحيح، وللنادي الإحساس أنه المدرب المناسب للفريق، لقد جدد عقده قبل أسابيع قليلة لذلك لا أشعر بأي قلق”.

#باير ليفركوزن #ريال مدريد #تشابي ألونسو

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