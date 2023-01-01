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شرط جزائي ضخم في عقد لامين يامال الجديد مع برشلونة

الإثنين 02 أكتوبر 2023 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرط جزائي ضخم في عقد لامين يامال الجديد مع برشلونة



وكالات / سما /

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تفاصيل عقد لامين يامال الجديد مع برشلونة الإسباني.

ولفت لامين يامال ابن 16 عاماً الأنظار إليه بشدة مع برشلونة خاصةً هذا الموسم مع حصوله على دقائق لعب أكثر.

وأصبح لامين يامال أحد أهم أسلحة المدرب تشافي هيرنانديز هذا الموسم بفضل مساهماته الكبيرة مع الفريق حتى الآن.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع لامين يامال على تمديد عقده منذ شهر يوليو الماضي بعقد ممتد حتى صيف عام 2026، وهو أقصى مدة للاعبين الذين في مثل عمر الشاب يامال.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن لامين يامال سيوقع على عقده الجديد مع برشلونة يوم الاثنين لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح الصحفي الشهير أن الشرط الجزائي في عقد لامين يامال سيكون مليار يورو لتفويت أي فرصة على الأندية الأخرى المهتمة بضمه.

الجدير بالذكر أن لامين يامال قد شارك مع برشلونة حتى الآن في 9 مباريات ونجح في صناعة هدفين.

#لامين يامال #برشلونة

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