رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها الرئيسة، على خبر إصابة مواطنين في الضفة، وصياد برفح، ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وجلبون وأرطاس وسبسطية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهنئ نظراءه الصيني بالعيد الوطني والنيجيري والقبرصي بذكرى الاستقلال

- إصابات في الضفة وصياد برفح ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وجلبون وأرطاس وسبسطية

- اقتحام قسم (5) في "ريمون" ونقل جميع الأسرى.. وشهران على إضراب الأسير الفسفوس

- اتحاد بلديات البرتغال يؤكد دعمه لحقوق شعبنا

- مؤسسة ياسر عرفات تحيي ذكرى ميلاد "مارشال بيروت"

- اختتام أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

- نتنياهو يؤكد الشراكة مع بن غفير: "محاولات لزرع الخلاف بيننا مقصودة"

- بريطاني يسير على قدميه من أوروبا للأراضي المحتلة تضامنا مع شعبنا

* "الأيام":

- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومتطرفون يقومون بطقوس تلمودية

- نقل الأسير محمود أبو ذريع إلى المستشفى والمصاب المعتقل محمد ربيع في وضع حرج

- إصابـات خـلال مواجهـات في عزون وبيتا وهدم شقتين سكنيتين ببلدة بيت حنينـا

- إصابة طفل بالرصاص الحي في برقة ومستوطنون يهاجمون المركبات شمال البيرة

- نتنياهو ينهي جلسة تقييم أمنية دون حـضـور الـمتـطـرف بـن غـفـيـر

- "هـآرتـس": تمـويـل مـشـروع اسـتيطـانـي كبيـر بالضفـة تحت غطاء مشاريـع زراعيـة

- الجيش الإسرائيلي يحقق بفشل قواته في رصد قارب مهاجرين قبالة شواطئ نتانيا

- هجوم انتحاري يستهدف وزارة الداخلية ومـقـر الشـرطـة وسـط العـاصمـة التـركيـة

* "القدس":

- إصابات بالرصاص واعتداءات للمستوطنين

- إحياء الذكرى الـ23 لشهداء هبة القدس والأقصى في الناصرة

- 859 مستوطنا يقتحمون الأقصى خلال "عيد العرش" بقيادة حزب "كهانا" بن غفير

- أطفال غزة للعالم: من حقنا أن نعيش بدون حصار

- نتنياهو يعقد مداولات أمنية ويستبعد بن غفير

- صحيفة: ارتفاع المساعدات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بمئات الشواقل

- قتيلان أحدهما عربي من الرملة برصاص الشرطة

- هجوم انتحاري وسط العاصمة التركية