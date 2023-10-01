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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين

الإثنين 02 أكتوبر 2023 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الله عبد الحميد مبيض، وقيس عرعراوي بعد اقتحام مدينة جنين، ومداهمة منزلي ذويهما في حي المراح وشارع حيفا، كما اعتقلت حسن حمزة حرز الله، شقيق الأسيرين عبود وفراس، من بلدة يعبد.

وفي سياق متصل، أصيب مساء أمس، عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق جنين.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي الاستيلاء على منزل المواطن جهاد محمد محمود أبو الرب وتحويله إلى نقطة مراقبة عسكرية.

#جنين #الاحتلال

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