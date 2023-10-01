مصر: اصابات بحريق هائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

القاهرة / وكالات /

اندلع حريق هائل في مقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة، فجر اليوم الاثنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبدالغفار، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في عمليات إخماد الحريق.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي المحافظة لاستقبال مصابي الحريق.

وقالت مصادر طبية إنه تم إنقاذ عدد من المجندين ولا يزال عدد آخر محاصر داخل المبنى مضيفة بأن بعض المصابين حالتهم حرجة.

من جهتها قالت وسائل إعلام مصرية إن عدد المصابين ارتفع إلى 21 مصابا وأجهزة إطفاء قناة السويس تشارك في الإطفاء.

وتم رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات الإسماعيلية ووصول سيارات إطفاء من المدن المجاورة للمشاركة فى إطفاء الحريق واستخدام "أوناش نقل الأثاث" لنقل المصابين.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ترصد أصوات استغاثة من داخل المبنى، كما أظهر فيديو آخر سقوط شخص من أعلى المبنى.