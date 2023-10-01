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طقس فلسطين: اجواء خريفية وسقوط امطار محلية

الإثنين 02 أكتوبر 2023 06:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: اجواء خريفية وسقوط امطار محلية



رام الله/سما/

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، إن أجواء خريفية لطيفة تشهدها معظم المناطق ، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا وبارداً نسبياً في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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