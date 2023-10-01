  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة

الإثنين 02 أكتوبر 2023 06:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة



غزة /سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، على النحو التالي: -

بندورة               3.5 شيكل

بصل بلدي             4 شيكل

بطاطا بلدية          2.5 شيكل

فلفل أخضر            2 شيكل

فلفل رومي           6 شيكل

خيار حمامات       2 شيكل

خيار بلدي               3 شيكل

ليمون أخضر        3  شيكل

ليمون اصفر          2 شيكل

باذنجان كبير           1 شيكل 

باذنجان صغير          1 شيكل

كوسا صغيرة            4 شيكل

ثوم                       8 شيكل

ملوخية ملقطة      2.5 شيكل

أفوكادوا                  4 شيكل

وقية بامية بيضاء      4 شيكل

وقية بامية خضراء    3 شيكل

قرع أصفر                 3 شيكل

رمان حامض              4 شيكل

وقية ورق عنب زيتاني   6 شيكل

سلق مفروم           2.5 شيكل

بنجر                        3 شيكل

بطاطا حلوة              2 شيكل

دجاج                   11 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض   14 شيكل

دجاج كامل صافي       15 شيكل

صدر دجاج كامل         26 شيكل

ستيك وشاورما صدر دجاج  25 شيكل

شيش طاووق               24 شيكل

دبوس دجاج              14.5 شيكل

فخد دجاج بدون ظهر  14.5 شيكل

فخد دجاج بظهر          12.5 شيكل

جناح دجاج                    10 شيكل

كبدة دجاج                     15 شيكل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: حماس لن تكتفي بدفع "الخاوة" لها

تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى الوزارة نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده

السيسي يكشف عن تحذير موجه له: حيقطعوك

الجيش الإسرائيلي يحقق بفشل قواته في رصد قارب مهاجرين

صحيفة: الفلسطينيون يقدمون 14 مطلبا للسعودية من أجل "إحياء" اتفاق أوسلو

إعلامي سعودي شهير: مسار مفاوضات التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية لا يحقق دولة فلسطينية

العالم الهولندي المثير للجدل يحذر من وقوع زلزال قوي خلال أكتوبر

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف توصيات الجيش و"الشاباك" بشأن غزة

20231001085515

الجيش الإسرائيلي يحقق بفشل قواته في رصد قارب مهاجرين

651985924c59b76ba500f91c

إعلامي سعودي شهير: مسار مفاوضات التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية لا يحقق دولة فلسطينية

photo_2023-10-01_17-27-39

صحيفة عبرية: حماس لن تكتفي بدفع "الخاوة" لها

Yx4J8

نقل أحمد سعدات إلى سجن "نفحة" والشعبية تحمل الاحتلال المسؤولية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية