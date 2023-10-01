  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة طفل برصاص الاحتلال في برقة

الأحد 01 أكتوبر 2023 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل برصاص الاحتلال في برقة



نابلس/سما/

 أصيب طفل بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن طفلا يبلغ من العمر 15 عاما أصيب برصاص الاحتلال الحي في فخذه، في قرية برقة، نقل إثرها إلى المستشفى.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر،  بأن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وفي قرية بزاريا المجاورة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا على مدخل القرية الشرقي ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها.

#نابلس

الأكثر قراءة اليوم

تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى الوزارة نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده

السيسي يكشف عن تحذير موجه له: حيقطعوك

صحيفة: الفلسطينيون يقدمون 14 مطلبا للسعودية من أجل "إحياء" اتفاق أوسلو

صحيفة عبرية: حماس لن تكتفي بدفع "الخاوة" لها

العالم الهولندي المثير للجدل يحذر من وقوع زلزال قوي خلال أكتوبر

السيسي مخاطبا من يريد أن "يهدم" مصر: "أنت كنت لايص في 2011 وتقول مؤامرة"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

20231001085515

الجيش الإسرائيلي يحقق بفشل قواته في رصد قارب مهاجرين

651985924c59b76ba500f91c

إعلامي سعودي شهير: مسار مفاوضات التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية لا يحقق دولة فلسطينية

photo_2023-10-01_17-27-39

صحيفة عبرية: حماس لن تكتفي بدفع "الخاوة" لها

Yx4J8

نقل أحمد سعدات إلى سجن "نفحة" والشعبية تحمل الاحتلال المسؤولية

photo_2023-10-01_16-34-52

نتنياهو يزيل "الفيتو".. غالانت يلتقي أوستن ضمن زيارة رسمية مرتقبة إلى واشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية