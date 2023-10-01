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نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى الذين نقلهم إلى "ريمون"

الأحد 01 أكتوبر 2023 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى الذين نقلهم إلى "ريمون"



رام الله/سما/

 حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى الذين نقلهم من قسم 5 في سجن "ريمون" إلى سجن "نفحة" صباح اليوم، البالغ عددهم 90 أسيرا، بعد عملية قمع نفذتها وحدات تابعة لإدارة السجون.

وبين، في بيان له، مساء اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، وأبلغت الأسرى- في إطار إجراءاتها التنكيلية- أنها لن تعيد الذين جرى نقلهم وستبقيهم في سجن "نفحة".

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات الاقتحام والنقل، للتنكيل بالأسرى واستهداف أي حالة "استقرار" يحاول أن يخلقها الأسير، علما أنها صعّدت مؤخرا من عمليات النقل الجماعي بحقهم، في إطار خطة تهدف لفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم.

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#نادي الاسير الفلسطيني

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