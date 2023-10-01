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هيئة الأسرى: المعتقل المصاب محمد ربيع بوضع صحي صعب

الأحد 01 أكتوبر 2023 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: المعتقل المصاب محمد ربيع بوضع صحي صعب



رام الله/سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المعتقل المصاب محمد ربيع (18 عاما ) من مخيم الامعري/ رام الله ، الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال يوم الجمعة ، يقبع بوضع صحي صعب في مستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي .

وقالت الهيئة وفقا لمحاميها كريم عجوه الذي تمكن من زيارته اليوم الاحد ،إن الأسير يقبع في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي، حيث اصيب بعدة رصاصات عند عملية اعتقاله .

وأضافت الهيئة أن تم اجراء عملية جراحية للأسير عند احضاره للمستشفى يوم اول امس، كما اجريت له اليوم ايضا عملية جراحية في منطقة الاصابة .


ولفتت الهيئة الى أن من المقرر أن تعقد للمعتقل المصاب محمد ربيع جلسة تمديد توقيف يوم غد الاثنين في المحكمة العسكرية في عوفر حيث ستعقد الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.

وكان الشاب محمد جبريل رمانة استشهد وأصيب صديقه الشاب محمد ربيع برصاص الاحتلال في منطقة الجبل الطويل بمدينة البيرة.

#هيئة شؤون الأسرى

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