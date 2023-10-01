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العالم الهولندي المثير للجدل يحذر من وقوع زلزال قوي خلال أكتوبر

الأحد 01 أكتوبر 2023 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالم الهولندي المثير للجدل يحذر من وقوع زلزال قوي خلال أكتوبر



وكالات/سما/

حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من نشاط زلزلي قوي، لافتا إلى أن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر "ستكون حرجة".

وأوضح فرانك هوغربيتس ذلك في مقطع فيديو نشر على الـ"يوتيوب"، حيث تمت الإشارة إلى أن من المحتمل أن يحدث نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن يصل إلى ذروته في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، وربما تصل قوته إلى أعلى من 6 درجات.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن من الصعب تفسير هندسة الكواكب مع 4 اقترانات للكواكب موزعة على مدى الأيام العشرة القادمة.

وحذر قائلا: "أستطيع أن أقول.. إن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر ستكون حرجة".

وأرفق العالم المثير للجدل نشرة تابعة للهيئة التي يتبعها SSGEOS، جاء فيها شرح للاقترانات والتحاذي فيما بين الكواكب في الفترة الحالية والقادمة، وتأثيرها المحتمل على الأرض في صورة هزّات أرضية.

 
 
#زلازل

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