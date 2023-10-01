  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تشارك في المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

الأحد 01 أكتوبر 2023 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة



تونس/سما/

 افتتح وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، المنتدى رفيع المستوى حول تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، بمشاركة دولة فلسطين.

ومثّل دولة فلسطين في المنتدى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ووكيل الوزارة عاصم خميس، والملحق الثقافي بسفارة فلسطين لدى تونس محمود عباس.

وترأس الوزير مجدلاني الجلسة الثانية للمنتدى التي قدمت خلالها دينا عمر مداخلة حول المضي قدما نحو التطبيق وتنفيذ العقد العربي الثاني على المستويين الإقليمي والوطني، تبعها حوار تفاعلي لمناقشة الإمكانيات والاحتياجات والتحديات المختلفة في الدول العربية لتنفيذ العقد.

وقال مجدلاني إن هذا المنتدى فرصة للجميع للاطلاع على التجربة التونسية في الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات والتجارب.

وبين أن القسم الأكبر من ذوي الإعاقة في فلسطين ليسوا من ذوي الإعاقة بالولادة، إنما جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأضاف أن "الإشكالية الكبرى لدينا في إدماج المعاقين الذين تعرضوا لإصابات، خاصة من فئة الشباب، خلال السنوات الماضية، وتوفير سبل التمكين الاقتصادية والاجتماعية لهم، حتى يكونوا جزءا فاعلا ومنتجا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية".

#فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 10/2023

هذا ما ستبحثه جلسة نتنياهو "الطارئة" الأحد..

تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى الوزارة نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده

السيسي يكشف عن تحذير موجه له: حيقطعوك

صحيفة: الفلسطينيون يقدمون 14 مطلبا للسعودية من أجل "إحياء" اتفاق أوسلو

السيسي مخاطبا من يريد أن "يهدم" مصر: "أنت كنت لايص في 2011 وتقول مؤامرة"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-10-01_17-27-39

صحيفة عبرية: حماس لن تكتفي بدفع "الخاوة" لها

Yx4J8

نقل أحمد سعدات إلى سجن "نفحة" والشعبية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أمينها

photo_2023-10-01_14-21-18

نتنياهو يناقش التحديات الأمنية في كافة الساحات

حماس تحذر الاحتلال من " إشعال حرب دينية" ستطاله أولاً

photo_2023-10-01_14-43-01

لوفيغارو: "مسار الدم" .. طريق 60 بالضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية