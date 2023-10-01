غالانت يلتقي أوستن ضمن زيارة رسمية مرتقبة إلى واشنطن

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم، الأحد، أنه سيعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال زيارة رسمية مقررة إلى واشنطن، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحسب بيان صادر عن مكتب غالانت، فإن وزير الأمن قبل دعوة وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن، وسيتوجه خلال أكتوبر في زيارة رسمية إلى واشنطن .

وأضاف البيان: "سيناقش الاثنان خلال اجتماعهما سبل تعزيز العلاقات الأمنية الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وسيناقشان مختلف التحديات الأمنية والفرص السياسية في الشرق الأوسط.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان يمنع وزراء حكومته من زيارة واشنطن ما لم يجتمع بالرئيس الأميركي جو بايدن.

والتقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 20 أيلول/ سبتمبر 2023، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وذلك في خضم جهد دبلوماسي متزايد في الشرق الأوسط، تأمل واشنطن أن يقود إلى اتفاق تطبيع سعودي - إسرائيلي قبل نهاية هذا العام.

ويعد هذا اللقاء الأول بين بايدن ونتنياهو منذ عودة الأخير إلى رئاسة الوزراء في كانون الأول/ ديسمبر 2022، على رأس حكومةٍ تعد الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل.

وعلى الرغم من حصول اللقاء الذي انتظره نتنياهو طويلًا، فإنه لم يعقد في البيت الأبيض، كما كان يأمل. ومع ذلك، جرى توجيه دعوة مشروطة له إلى البيت الأبيض قبل نهاية هذا العام. وبحسب مصدر في الإدارة الأميركية، فإن لقاء نيويورك كان اجتماعًا خاصًا من دون حضور مستشارين.



