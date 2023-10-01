"كتيبة الفجر" تتبنى عملية إطلاق النار على مدخل بيتا وتوجه رسالة للاحتلال..

نابلس/سما/

أعلنت كتيبة الفجر -شباب الثأر والتحرير التابعة لكتائب شهداء الأقصى، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

ووجهت الكتيبة في بيان لها رسالة للاحتلال قائلة: " إننا بهذه العملية نبعث برسالة من نار إلى قيادة العدو بكل مستوياتها السياسية والعسكرية والأمنية أن《كتيبة الفجر》ومعها كل الكتائب والتشكيلات العسكرية في الضفة المحتلة لن تسمح بتمرير مخططاتكم، وستجدونا حاضرين دائما للمواجهة والرد على جرائمكم، وإننا إذ نُحيي صمود شعبنا في القدس وخاصة المرابطين في المسجد الأقصى لندعوهم إلى مزيد من الثبات والاستبسال في مواجهة جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

ودعت كتيبة الفجر جماهير شعبنا البطل في ضفة الثوار إلى النفير العام والاشتباك مع قوات الاحتلال في كل مناطق ونقاط التماس دفاعًا عن الأقصى ونصرة للمرابطين والمرابطات فيه.

وفيما يلي نص بيان الكتيبة:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

إن اجتراء العدو بكل صلفٍ ووقاحة على تدنيس أقدس مقدساتنا عبر قطعان مستوطنيه بحماية جنوده المدججين بالسلاح وشرعنة حكومة اليمينيين الصهاينة، والاعتداء السافر على المرابطات والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك يبعث برسالة واضحة لكل الواهمين الراكضين خلف الحلول السلمية والمرحلية باستحالة مسارهم الآثم، وأنهم لن يجنوا عبره إلا ما يريد تقديمه لهم العدو الذي يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقوانين ولا يرى نصب عينيه إلا تنفيذ مخططات متطرفيه المجرمين، لقد آن لهم ولغيرهم أن يعلموا أن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة البنادق، وأن الحقوق تُؤخذ ولا تُستجدى، وأن المجد للرصاص الطاهر الموجه إلى صدور الصهاينة الأنجاس، وفي هذا الإطار، تعلن《كتيبة الفجر - شباب الثأر والتحرير》مسئوليتها عن عملية إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال على مدخل بلدة《بيتا》لتسجل الكتيبة حضورها في معركة الشرف والدفاع المقدس عن قدسنا وأقصانا، إننا بهذه العملية نبعث برسالة من نار إلى قيادة العدو بكل مستوياتها السياسية والعسكرية والأمنية أن《كتيبة الفجر》ومعها كل الكتائب والتشكيلات العسكرية في الضفة المحتلة لن تسمح بتمرير مخططاتكم، وستجدونا حاضرين دائما للمواجهة والرد على جرائمكم، وإننا إذ نُحيي صمود شعبنا في القدس وخاصة المرابطين في المسجد الأقصى لندعوهم إلى مزيد من الثبات والاستبسال في مواجهة جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وندعو جماهير شعبنا البطل في ضفة الثوار إلى النفير العام والاشتباك مع قوات الاحتلال في كل مناطق ونقاط التماس دفاعًا عن الأقصى ونصرة للمرابطين والمرابطات فيه.

وإنها لثورةٌ حتى النصر..

كتيبة الفجر - شباب الثأر والتحرير

2023/10/1م

16/ربيع أول/1445هـ