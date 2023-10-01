ثمانية مشاريع إبداعية تتأهل لتمثيل فلسطين في معرض "جايتكس" العالمي في دبي

رام الله/سما/

تأهلت ثمانية مشاريع إبداعية لتمثيل فلسطين في معرض "جايتكس" العالمي في دبي، وذلك في اختتام تحدي فلسطين السنوي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023 بمشاركة مشاريع من الضفة الغربية وقطاع غزة.

تقدم للتحدي هذا العام مجموعة من المشاريع الإبداعية من كافة محافظات الوطن موزعة على ثلاث فئات وهي: الشركات الناشئة، ومشاريع التخرج الجامعية، والمشاريع الطلابية المدرسية، حيث تميزت الفتاة الفلسطينية هذا العام بمشاريع علمية وتكنولوجية مبتكرة، حيث بلغت نسبة الفتيات المشاركات في التحدي لهذا العام 62%.

وقد تم إعلان أسماء ثمانية مشاريع فائزة لإيفادهم إلى دبي أواسط الشهر الحالي (أكتوبر) لتمثيل فلسطين في "تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023". وقد جاءت النتائج كالاتي:

عن فئة الشركات الناشئة:

مشروع مختبرات جسور لصاحبه أمين أبو دياك من مدينة نابلس، وهو منصة للتعليم من خلال المختبرات الافتراضية التفاعلية، التي توفر تجارب تعليمية شاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطلاب من جميع أنحاء العالم.

مشروع "أليرا" لصاحبته سعاد زيد من مدينة رام الله، وهو شريحة إلكترونية ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتستبدل بطاقة الأعمال التعريفية وتتفاعل مع جميع الأنظمة الذكية في حياتنا، وتتواصل ايضا مع منصات التواصل الاجتماعي، ترسل الأوامر وتستقبل المعلومات وتحللها وتتعلمها.

مشروع العناية ببكاء الطفل cry care لصاحبته منى الرزي من مدينة غزة، وهو تطبيق يحلل بمساعدة الذكاء الاصطناعي سبب بكاء الطفل، ويقدم نصائح في حالة الخطر تحت إشراف الأطباء.

عن فئة مشاريع التخرج في الجامعات:

مشروع iCare Ecosystem لصاحبته يونا نواهضة من مدينة رام الله، وهو جهاز مبني على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ويعتبر وسيلة للتخلص من مسببات الأمراض والحد من انتشارها.

مشروع سوار الحياة لصاحبه إبراهيم زيد من مدينة جنين، وهو مشروع لتفادي حالات الغرق في المسابح والذي يعمل من خلال قياس العلامات الحيوية للمستخدم وإعطاء إشارات لغرفة المراقبة.

مشروع إدارة الطاقة الذكية لصاحبه يوسف شهوان من قطاع غزة، وهو مشروع متخصص بإنترنت الاشياء والتحكم من خلال الشبكة بمصادر مختلفة للطاقة وتوزيعها على الأجهزة والأنظمة في المنزل أو المنشأة بالشكل الأنسب، والذي يضمن تقليل التكلفة وعدم هدر الطاقة بدون فائدة.

عن فئة المشاريع الطلابية المدرسية:

مشروع دليل الأمومة لصاحبته ليالي الخطيب من مدينة جنين، وهو تطبيق يساعد الأمهات والآباء على فهم احتياجات الرضيع من صوت بكائه وحركات جسده باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

مشروع افحص عينك في بيتك، لصاحبه مؤمن عبد الفتاح من مدينة نابلس، وهو عبارة عن نظارة تفحص النظر تلقائيًا بعد ارتدائها والتحكم بالدرجات عن طريق تطبيق الهاتف، وتزود البيانات ونوع مشكلة النظر التي تعاني منها.

جدير بالذكر ان تحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي قد مر بعدة مراحل لاختيار المشاريع المشاركة في المعرض والحفل النهائي، فمن بين 243 مشروعا تقدم للتحدي من مختلف محافظات الوطن، منها ما تم ترشيحه من قبل الجامعة العربية الأمريكية وجامعة بوليتكنك فلسطين، تم اختيار 41 مشروعا شاركوا في الورشات التعريفية والتدريبية، وفي المرحلة الاخيرة، شاركوا في المعرض الختامي بناءً على معايير أقرتها اللجنة العلمية توزعت ما بين مشاريع تخرج لطلبة الجامعات والشركات الناشئة ومشاريع طلابية.

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