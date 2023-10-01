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رابطة الحكام بالدوري الإنجليزي تعتذر لفريق ليفربول.. وتفتح تحقيقا

الأحد 01 أكتوبر 2023 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابطة الحكام بالدوري الإنجليزي تعتذر لفريق ليفربول.. وتفتح تحقيقا



لندن/سما/

أصدرت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، بيانا رسميا قدمت خلاله اعتذارا لفريق ليفربول، عقب مباراته أمام توتنهام (1-2) مساء السبت، ضمن الجولة السابعة من منافسات "البريميرليغ".

وجاء اعتذار لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي، بسبب قرار الحكم إلغاء هدف للكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول في مرمى توتنهام، بعد تمريرة عرضية رائعة من زميله النجم المصري محمد صلاح، بداعي التسلل.

وقالت لجنة الحكام في بيانها الذي صدر فجر الأحد: "نعترف بأنه قد حدث خطأ بشري خلال مباراة ليفربول وتوتنهام بالشوط الأول".

 

وتابعت اللجنة في بيانها: "هدف دياز تم إلغائه بداعي التسلل لكنه كان قرار خاطئ واضح، وكان يستحق احتساب الهدف مع تدخل الـ"VAR".

وأتمت اللجنة بيانها بشأن هذه الواقعة: "سنقوم بإجراء تقييم كامل على الأمور التي أدت لهذا الخطأ".

وخسر ليفربول أمام مضيفه توتنهام هوتسبير (1-2)، في القوت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما مساء السبت، علما أن "الريدز" أكمل المواجهة بـ9 لاعبين.

 
 
 
#ليفربول

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