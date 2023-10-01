تهديد أمريكي بحجب المساعدات العسكرية عن مصر

واشنطن/سما/

هدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بن كاردين، بأنه سيحجب المساعدات العسكرية عن مصر إذا هي لم تتخذ "خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة" لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.

وجّه كاردين، اليوم السبت، هذا التهديد لمصر عبر بيان له وقال فيه إن "من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".



ويوم أمس، أعلن عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس طلبه من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر بذرائع مرتبطة بـ"معايير حقوق الإنسان" في مصر.



هذا وقد أثارت التصريحات الأمريكية الأخيرة بهذا الخصوص العديد من ردود الأفعال على المستوى المصري، وقال عضو مجلس النواب المصري عصام العمدة "إن ادعاء انتهاك حقوق الإنسان في مطالبة أعضاء من الكونغرس الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر لا أساس له من الصحة".

وأضاف العمدة: "لا يوجد أي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، وكل المسجونين بمصر بأحكام قضائية أو قرارات النيابة العامة، ولكن أمريكا تبحث عن طريق للضغط على مصر لوقوفها على الحياد في الأزمة الأوكرانية، وكذلك نظرا لقرب إنضمام مصر لمنظمة بريكس".