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عالم أزهري يعلق على مسألة "الغيلان"

الأحد 01 أكتوبر 2023 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عالم أزهري يعلق على مسألة "الغيلان"



القاهرة/سما/

قال الشيخ علي المطيعي، أحد علماء الأزهر الشريف في مصر، أن الانسان "يجب يبتعد عن التشاؤم والخوف من كل ما يحيط به"، في تعليق له معلومات متداولة بشأن "الغيلان".

وفي مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" المصرية بين الشيخ المطيعي، أن مصطلح "الغيلان" هو مصطلح عربي يطلق على الجن والشياطين التي يعتقد الناس أنها تظهر أمامهم أثناء سفرهم في الصحراء أو في أماكن نائية.

وأردف المطيعي: "عندما يظهر ما يخيفك أو يثير رعبك، ينصح بأن تلتجئ إلى ذكر الله والاستعاذة بالله. ويتعين على الإنسان أن لا يترك نفسه مفتوحة للشياطين والجن وأن يبتعد عن التشاؤم والخوف من كل ما يحيط به".

تعليق الشيخ المطيعي جاء بعد كشف تحريات الجيش في ليبيا  حقيقة "غيلان درنة" التي انتشرت قصصها وأثارت الذعر بين المواطنين، وهزت وسائل التواصل الاجتماعي لأيام، حيث تبين أن شخصين وراء هذا الذعر الحاصل بسبب انتشار مقاطع فيديو أثارت الرعب وزعمت وجود غيلان عقب الإعصار دانيال.

#الغيلان

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