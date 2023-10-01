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"أوقاف القدس": 880 مستوطنا اقتحمو الأقصى اليوم

الأحد 01 أكتوبر 2023 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوقاف القدس": 880 مستوطنا اقتحمو الأقصى اليوم



القدس المحتلة/سما/

كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ظهر اليوم الأحد1/10/2023م، أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك اليوم.

وبحسب دائرة الأوقاف في القدس، فإن  880 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم على فترتين تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، بالتزامن مع ما يسمى ب ثاني أيام عيد العرش اليهودي .

وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع ثاني أيام عيد العرش اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء شعبنا، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

#المستوطنين

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