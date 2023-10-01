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"مؤشر النقد" لدورة الأعمال– أيلول 2023: تراجع في الضفة الغربية وقطاع غزة

الأحد 01 أكتوبر 2023 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مؤشر النقد" لدورة الأعمال– أيلول 2023: تراجع في الضفة الغربية وقطاع غزة



رام الله/سما/

 أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" انخفاضا في المؤشر الكلي لفلسطين إلى 1.8 نقطة في أيلول، مقارنة مع 5.3 نقطة في آب، جراء تراجعه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في الضفة الغربية، انخفض المؤشر الكلي من 8.1 نقطة في آب إلى 4.8 نقطة في أيلول. إذ انخفض كل من مؤشر الزراعة (من 1.8 إلى -2.2) ومؤشر الصناعة (من 4.4 إلى 4.2)، وانخفض مؤشر الانشاءات (من 0.5 إلى 0.2). وفي المقابل ارتفع مؤشر النقل والتخزين (من 0.3 إلى 0.9)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.3 إلى 0.5). فيما استقر كل من مؤشر الطاقة المتجددة ومؤشر التجارة عند 0.2 نقطة، و0.9 نقطة، على الترتيب.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون، والانخفاض في حجم المبيعات، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج للثلاثة أشهر القادمة.

أما في قطاع غزة فقد انخفض المؤشر الكلي من -9.1 نقطة في آب إلى -13.7 نقطة في أيلول، إذ انخفض مؤشر الزراعة (من -4.8 إلى -6.0)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 3.7 إلى 2.1)، ومؤشر الانشاءات (من -4.6 إلى -6.9)، فيما استقر مؤشر الصناعة عند 1.7 نقطة، ومؤشر التجارة عند -5.9 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 1.1 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.2 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في قطاع غزة، بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، والانخفاض في حجم المخزون، أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة قد كانت سلبية.

#مؤشر سلطة النقد

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