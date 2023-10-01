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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 01 أكتوبر 2023 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

- فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.

"هآرتس":

- تخصيب اليورانيوم في السعودية سيجلب لنا كابوسا

- مخاوف وسيناريو محتمل: المخاطر المحسوبة تجاه السعودية

- قضية التجسس في "حماس": الحركة تدعي أن الأضرار ضئيلة

- ليست هناك معرفة كافية لإعطاء الختم الأمني المطلوب للاتفاق مع السعودية

"يديعوت أحرونوت":

- مقتل إسرائيلي خلال رحلة إلى رومانيا

- السلاح الإسرائيلي في خدمة حملات التطهير العرقي حول العالم

- محكمة إسرائيلية تنظر بتمديد اعتقال طالب فلسطيني- إيطالي معتقل منذ شهر‎

"معاريف":

- للأسبوع الـ39 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

- استطلاع: "إسرائيل" تخشى امتلاك السعودية أسلحة نووية

- عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى في "عيد العرش"

- هذا ما ستبحثه جلسة نتنياهو "الطارئة" الأحد

- وزير الاتصالات الإسرائيلي يزور السعودية على رأس وفد رسمي

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#الصحف الاسرائيلية

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