- فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.
"هآرتس":
- تخصيب اليورانيوم في السعودية سيجلب لنا كابوسا
- مخاوف وسيناريو محتمل: المخاطر المحسوبة تجاه السعودية
- قضية التجسس في "حماس": الحركة تدعي أن الأضرار ضئيلة
- ليست هناك معرفة كافية لإعطاء الختم الأمني المطلوب للاتفاق مع السعودية
"يديعوت أحرونوت":
- مقتل إسرائيلي خلال رحلة إلى رومانيا
- السلاح الإسرائيلي في خدمة حملات التطهير العرقي حول العالم
- محكمة إسرائيلية تنظر بتمديد اعتقال طالب فلسطيني- إيطالي معتقل منذ شهر
"معاريف":
- للأسبوع الـ39 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو
- استطلاع: "إسرائيل" تخشى امتلاك السعودية أسلحة نووية
- عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى في "عيد العرش"
- هذا ما ستبحثه جلسة نتنياهو "الطارئة" الأحد
- وزير الاتصالات الإسرائيلي يزور السعودية على رأس وفد رسمي
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